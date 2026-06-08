Çivril'deki cinayet sonunda çözüldü - Son Dakika
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Çivril'deki cinayet sonunda çözüldü

Çivril\'deki cinayet sonunda çözüldü
08.06.2026 15:53
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2006'da öldürülen Akın Adlığ cinayeti, 2 yıl süren çalışmalarla aydınlatıldı. Fail G.T. hapis cezası aldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2006 yılında ateşli silahla öldürülen 23 yaşındaki Akın Adlığ cinayeti, özel ekibin 2 yıl süren çalışması sonucunda çözüldü. Olayın faili olduğu belirlenen G.T. hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca, savcılık karara itiraz etti.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Süngüllü Mahallesi'nde 10 Haziran 2006 tarihinde meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası, yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 10 Haziran 2006 yılında 23 yaşındaki Akın Adlığ ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Aradan geçen 18 yıla rağmen faili belirlenemeyen cinayetin aydınlatılması amacıyla Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yaklaşık iki yıl boyunca aralıksız sürdürülen titiz inceleme, araştırma ve delil değerlendirme çalışmaları neticesinde olayın faili olduğu değerlendirilen G.T.'ye ulaşıldı. Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yargılama sonucunda mahkeme, G.T.'yi "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutumu ve iyi hal indirimi gibi hususları dikkate alarak adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi ve sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Kararın ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanığın serbest bırakılmasına ilişkin karara itiraz edildi. Dosya, değerlendirilmek üzere Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin itiraz konusunda henüz bir karar vermediği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çivril'deki cinayet sonunda çözüldü - Son Dakika

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