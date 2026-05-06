Cizre\'de 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri Artırıldı

06.05.2026 00:42
Cizre'de 1 Mayıs kutlamaları için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı, hazırlıklar sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Cizre'de cuma günü Yafes Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşların huzur ve güven ortamında kutlama yapabilmesi amacıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş kapsamlı güvenlik planlaması yapıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kutlamaların kalbi konumundaki Yafes Mahallesi'ndeki etkinlik alanına gelerek incelemelerde bulundu. Sazak'a denetimleri sırasında il ve ilçe emniyet müdürlüğünde görevli birim amirleri eşlik etti. Etkinlik alanının giriş ve çıkış noktaları, arama noktaları ve yürüyüş güzergahlarını tek tek kontrol eden Sazak, alınan önlemleri yerinde gördü. İncelemeler sırasında ilgili birim amirlerinden teknik bilgi alan Sazak, sahadaki personele ve yetkililere gerekli talimatları verdi. Güvenlik güçlerinin, kutlamaların demokratik bir ortamda ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması için teyakkuzda olduğu belirtildi. İlçede kutlama günü boyunca stratejik noktalarda çok sayıda personelin görev alacağı ve güvenlik bariyerleri ile kontrol mekanizmalarının titizlikle işletileceği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

