Define aranan mağarada çökme tehlikesi nedeniyle 11 kişilik kurtarma ekibi geri çekildi
07.12.2025 16:22  Güncelleme: 16:25
Cizre'nin Düzova köyündeki define arama faaliyeti sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, tünelde yapılan incelemeler riskli olduğu için sonlandırıldı. Uzman ekipler, tehlikeli koşullar nedeniyle mağaraya girişi gerçekleştiremedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define arandığı değerlendirilen mağarada 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin tünelde yaptığı inceleme, yüksek risk nedeniyle sonlandırıldı.

Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define arandığı değerlendirilen mağarada 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından mağaraya yeniden giriş yapılabilmesi için Siirt'ten gelen 3 kişilik uzman tahlisiye madenci ekibi, Diyarbakır AFAD'ın KBRN ekibi, Şırnak AFAD arama kurtarma teknisyenleri ve Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Siirt'ten gelen tahlisiye ekibi, oksijensiz, havasız ve kimyasal riski bulunan ortamda 3 saat boyunca çalışabilecek kapalı devre solunum cihazlarıyla mağaraya girmek için hazırlık yaptı. Diyarbakır AFAD KBRN ekibi ise VIP ölçüm aracı ile ortamdaki tüm kimyasal gaz ve tehlikeli maddeleri analiz edebilecek cihazlarla mağara girişinde konuşlandı. 3 madenci, Diyarbakır AFAD KBRN'den 2 uzman, Şırnak AFAD'dan 3 arama kurtarma teknisyeni ve Cizre itfaiyesinden 3 personel olmak üzere toplam 11 kişilik ekip, mağaraya yeniden giriş için müşterek operasyon hazırlığı yaptı. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, tünelin giriş kısmının toprak ve killi zemin yapısına sahip olduğu, son yağışlarla zeminin daha da gevşediği, girişte ciddi çökme ve göçme tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Tüm donanıma rağmen tünel girişindeki zemin stabilizasyonunun sağlanamaması nedeniyle ekipler, operasyona devam etmenin personel güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğu kanaatine vardı. Yapılan değerlendirmenin ardından operasyon güvenlik gerekçesiyle sonlandırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
