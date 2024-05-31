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Cizre'de Dicle Nehri'nde bir kişinin kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kızın Dicle Nehri'nde kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Ebul-İz El-Cezeri asma köprüsü mevkiinde iddiaya göre 15 yaşlarında kız çocuğunu kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD,,itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından su altı ve üstünde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, çalışmalara ara verip yarın devam edeceği kaydedildi.