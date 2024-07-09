Cizre'de Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Cizre'de Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde başkasını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Baran İsa Atabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.07.2024 14:46
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde başkasını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Baran İsa Atabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre dün, Konak Mahallesi İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü mevkiinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Üstün'ün (12) suda boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Baran İsa Atabey (15), peşinden atladı. Atabey, Üstün'ü kurtarmak isterken kendisi de akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirmişti.

Üstün ve Atabey, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen Atabey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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