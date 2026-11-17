Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu büyük panik yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, enkaz altında kalan iki araç ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Cizre'nin Dağkapı Mahallesi Yeni Çarşı mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı bir ev büyük bir gürültüyle yıkıldı. Sabah namazı vaktinde duyulan şiddetli gürültüyle uyanan çevre sakinleri, evin çöktüğünü görünce büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yeni bir çökme riskine karşı güvenlik şeridi çekilerek cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında evde ve park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Ev sahibi dün beni aradı, tesadüf bugün yıkıldı"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Dağkapı Mahalle muhtarı Cafer Ebret, ev sahibinin bir gün önce kendisini arayarak binanın durumu hakkında görüştüğünü belirtti. Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Muhtar Ebret, "Ev sahibi dün beni aradı, 'Bu ev için neler yapabiliriz?' diye sordu. Tesadüf bugüne denk geldi ve sabah 05.00 civarı ev yıkıldı. Allah'a şükürler olsun can kaybı yok, kimse altında kalmadı. Akşam park edilen iki araçta ve aşağıdaki aktif bir iş yerinde maddi hasar var. Sahipleri içinde değildi. Olan mala olmuş, çok şükür cana bir şey gelmedi" dedi.

Polis ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.