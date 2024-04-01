Şırnak\'ta izinsiz gösteriye müdahalede zırhlı araç devrildi, 5 polis yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteriye müdahale eden polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından dün akşam Cudi ve Sur mahallelerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis uyarıların ardından müdahalede bulundu. Sur Mahallesi'ndeki olaylara müdahale eden polisin zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine sevk edilen polisler tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. - ŞIRNAK
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Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Palaz'ın vefat haberini açıklama yaparken duyurdu ve başsağlığı diledi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu ağır yaralanan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından 14 kişi gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirilirken, Muratlı ilçesinde ise bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı. İki olayda da şüpheliler gözaltına alındı.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, uyuşturucu madde, para ve yabancı para ele geçirildi.
Türkiye'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kıl payıyla 6 kentte seçimi kazandı. CHP, Artvin, Ardahan, Kırklareli, Bitlis, Bayburt ve Kütahya'da rakiplerini birkaç yüz oy farkla geride bıraktı.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
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