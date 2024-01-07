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Cizre'de yapılan adli aramada 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Cizre'de yapılan adli aramada 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kargo aracında yapılan adli aramada, 22 ayrı şahsa ait 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Aramada projeksiyonlar, cep telefonları, şarj adaptörleri, spor ayakkabılar, kol saatleri, el çantaları, şerit metler ve kozmetik kremler bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Cizre\'de yapılan adli aramada 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
07.01.2024 - 13:46,
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kargo aracında adli arama kararıyla yapılan aramada, 22 ayrı şahsa ait 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde ilçenin Kurumcu yol kontrol noktasında bir kargo firmasına ait araçta adli arama kararıyla yapılan aramada, 22 ayrı göndericiye ait 10 adet projeksiyon, 54 adet cep telefonu, 2 bin 326 adet cep telefonu şarj adaptörü, bin 665 adet cep telefonu şarj kablosu, 302 çift spor ayakkabı, 85 adet mekanik kol saati, 65 adet kadın el çantası, 857 adet şerit metre, 360 adet kozmetik krem ele geçirildi.

Yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı malzemelerle ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Şırnak, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de yapılan adli aramada 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de yapılan adli aramada 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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