Cizre'de köprüden atlayan kadın bot ile kurtarıldı - Son Dakika
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Cizre'de köprüden atlayan kadın bot ile kurtarıldı

Cizre\'de köprüden atlayan kadın bot ile kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ismi öğrenilmeyen bir kadın, İsmail Ebul-iz El Cezeri Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, itfaiye ekibinin beklettiği bot ile kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

02.05.2024 21:07
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde köprüden atlayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde bekletilen bot ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere, ismi öğrenilmeyen kadın, Cizre İsmail Ebul-iz El Cezeri Köprüsü'nden Dicle Nehrine atlama girişiminde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir anda nehre atlayan kadın, hazırda bulunan bottaki ekip tarafından kurtarıldı. Kadın, ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cizre'de köprüden atlayan kadın bot ile kurtarıldı - Son Dakika
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