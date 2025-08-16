Cizre\'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Silopi yolunda meydana geldi. Cizre Park AVM istikametinden gelen motokurye Süleyman Kuas idaresindeki motosiklete aynı istikametten giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ADN 213 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kuas olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Süleyman Kuas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK