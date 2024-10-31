Cizre'de Tır-Kamyonet Kazası: 4 Yaralı

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Cizre'de tır ile kamyonet böyle çarpıştı: 4 yaralı

4 kişinin yaralandığı kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cizre- Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde M.İ. idaresindeki 73 DN 769 plakalı tır ile M.Ç. idaresindeki 34 NRE 63 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, M.Ç., V.Y., M.B. ve B.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazanı ise güvenlik kamerasına yansıdı.