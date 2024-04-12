Cizre'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cizre'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Cizre\'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Cizre-Nusaybin Karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonet yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin Karayolunda kamyonet yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunun 6'ıncı kilometresinde bulunan Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Nusaybin istikametinden gelen Vakas Söğütçü yönetimindeki 27 AGV 738 plakalı tır, Cizre girişi Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen araçta bulunan sürücü Söğütçü hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kazadan sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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