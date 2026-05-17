Cizre\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre ilçesine bağlı Dirsekli Mahallesi eski Şırnak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinden Dirsekli Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 ABK 915 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 MPM 750 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlar içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ŞIRNAK