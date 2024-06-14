Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

3.Sayfa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye narkotik ve istihbarat ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 kilo 876 gram metamfetamin maddesi, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, üzerinde ibare bulunmayan 25 adet namlu ve 25 adet namlu kapağı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - ŞIRNAK