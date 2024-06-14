Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 876 gram metamfetamin, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, 25 adet namlu ve 25 adet namlu kapağı ele geçirildi.

14.06.2024 19:48
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye narkotik ve istihbarat ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 kilo 876 gram metamfetamin maddesi, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, üzerinde ibare bulunmayan 25 adet namlu ve 25 adet namlu kapağı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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