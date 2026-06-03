Cizre\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan ve bu suça aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların hesaplarında 42 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak emniyete götürüldü. Firari durumda olan 3 şahsın yakalanmasına içinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

42 milyon liralık vurgun tespit edildi

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin banka ve hesap hareketlerinde yapılan detaylı incelemelerde, şahısların hesaplarında toplam 42 milyon lira tutarında şüpheli para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından söz konusu hesaplara bloke konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - ŞIRNAK