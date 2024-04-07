Çobançeşme kavşağında sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 6 Şüpheliye Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.