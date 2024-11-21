Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor - Son Dakika
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Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor

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Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilere neden oldu. Eskişehir'de çekildiği öne sürülen videoda bir kadının öz çocuğuna sigara içirdiği anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, ''Sen insan olamazsın'' yorumları yapıldı.

21.11.2024 15:55
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Sosyal medyada paylaşılan bir video "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Eskişehir'de olduğu iddia edilen kadın, evinde arkadaşıyla birlikte öz çocuğuna sigara içirdi.

Görüntülerde sigara verilen çocuğun kafasına da başka bir çocuk tarafından vurulduğu görüldü. Çok sayıda tepki çeken görüntülere "Bu nasıl anne", "Sen insan olamazsın" yorumları yapıldı.

Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor

Eskişehir, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bayan Asi:
    senin Allah cezanı versin haysiyetsiz Rabbim evlat nasıp ediyor bakmayı bılmıyorsunuz bizde evlat evlat diye inliyoruz nasıp olmuyor hey buyuk Allahım gerçekten anne baba olabılecek kullarına hayırlı evlatlar nasıp eyle 2 0 Yanıtla
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