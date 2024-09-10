Çocuk, babasının iş yerinde çıkan yangını soğuk çayla söndürdü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hafta sonu olduğundan dolayı kapalı olan ve içerisinde çok sayıda tüpün bulunduğu babasının işlettiği iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren çocuk, kabloların tutuşması sonucu başlayan yangını erken fark edip alevleri soğuk çayla söndürdü. Çocuğun o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Eylül Pazar günü İstiklal Mahallesi Uysal İş Merkezi zemin katında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı. Kablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı. Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu Alper Aksoy isimli çocuk, tutuşma seslerini duydu. Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti. Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından incelme başlattı.

Yangına çıktığı anda soğuk çayla müdahale edip büyümesine engel olan Alper Aksoy, "Dükkandaydım, tutuşma sesleri geldi. Baktım oradan alev çıkıyor. Elimde soğuk çay şişesi vardı, direk döktüm oraya" dedi.

O anlar kamerada

Öte yandan, Alper Aksoy'un o anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yangını fark eden çocuğun elektrik akımını kesmek için çabası, ardından yanan bölgeyi kontrol ettikten sonra soğuk çayla müdahale etmesi ve telefonla durumu bildirmesi yer aldı. - ANTALYA