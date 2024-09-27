Çocuk istismarı zanlısı Kayseri\'de yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (42) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ