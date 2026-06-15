Çocuk Kazası Davasında 4. Duruşma - Son Dakika
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Çocuk Kazası Davasında 4. Duruşma

15.06.2026 14:28
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7 yaşındaki K.Y.K'nin okuldaki kazası sonrası açılan davanın 4. duruşması ertelendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 3 Kasım 2023 tarihinde 7 yaşındaki K.Y.K'nin okul bahçesinde oynarken demirin çenesine saplanması ve dudağından çenesine kadar olan dokunun kopması sonucu ailesi tarafından okula açılan ihmal davasının 4'üncü duruşması, Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Olay günü saat 16.30'da okul yönetimi tarafından aranan anne ve babaya çocuklarının küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye gittiklerinde oğullarının çenesinin kısmen koptuğunu gören aile büyük bir şok yaşadı. Şu anda 10 yaşında olan K.Y, üç yıl içinde toplam 7 ameliyat geçirdi. Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuk konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde zorluk yaşıyor.

Biga Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen 4'üncü duruşmaya K.Y.K'nin babası ile sanık bahçe nöbetçisi A.,D, sanık M.Ç, sanık E.G, sanık H.A ve müdafi avukatları katıldı.

Duruşmada baba, "Dosyada yer alan bilirkişi raporu somut olaya uygundur ve yeterlidir. Taraf avukatlarının beyanları dosyayı uzatma amaçlıdır. Dosya arasında yer alan bilirkişi raporunun uygun olduğunu düşünüyorum. Dosyanın Adli Tıp Kurumu'na sevkini kabul etmiyoruz. Ayrıca sanıkların eylemlerini bilinçli taksir kapsamında kaldıklarından dolayı sanıkların bu eylemden dolayı en üst hadden cezalandırılmasını talep ederim. Kurum yetkililerinin bunu öngörmüş olmaları gerekirdi çünkü iş güvenliği uzmanları iki kez kurumu uyarmıştır. Ben sanıkların bilinçli taksir şeklinde eylemlerinden dolayı en üst hadden cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Sanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkemece, sanıkların avukatı Selahattin Mutlu tarafından açılan iş güvenliği şirketi için resmi belgede sahtecilik görevi kötüye kullanma suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme ve yine resen tespit edilecek suçlar yönünden açılmış olan dosyada Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun ilgili İhtisas Dairesine kusur durumunun tespiti için gönderilmesine ve yürütülen soruşturma dosyasının bir örneğinin uyap üzerinden istenilmesi için yeni duruşma gün ve saatinin bildirilmesine, bu nedenle duruşmanın 30 Eylül'e ertelenmesine karar verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk Kazası Davasında 4. Duruşma - Son Dakika

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