Çocuklar Polislik Mesleğini Öğrendi - Son Dakika
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Çocuklar Polislik Mesleğini Öğrendi

Çocuklar Polislik Mesleğini Öğrendi
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Erzurum'daki çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polislik mesleğini tanıma fırsatı buldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Maksut Efendi Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Maksut Efendi Aile Destek Merkezi'nde eğitim alan bir grup çocuk, İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı.

Birimler gezildi, meslek tanıtıldı

Ziyaret programı kapsamında minik misafirlere emniyet müdürlüğü bünyesindeki farklı operasyonel ve idari birimler gezdirildi. Polis ablaları ve ağabeyleri eşliğinde şubeleri tek tek inceleyen çocuklara, polislik mesleğinin detayları, görev sorumlulukları ve yürütülen çalışmalar hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Merak ettikleri soruları görevli polislere sorma fırsatı bulan çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Unutulmaz anlar hediyelerle taçlandı

Programın sonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, kendilerini ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Polisle çocuk arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Ziyaret sayesinde çocukların hem keyifli vakit geçirdikleri hem de güvenliği sağlayan polislik mesleğine olan sevgilerinin arttığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklar Polislik Mesleğini Öğrendi - Son Dakika

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