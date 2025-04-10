Çocuklar Sokak Köpeklerinin Saldısına Uğradı - Son Dakika
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Çocuklar Sokak Köpeklerinin Saldısına Uğradı

Çocuklar Sokak Köpeklerinin Saldısına Uğradı

Ankara'da sokak köpeklerini besleyen kadının gözleri önünde 2 çocuk saldırıya uğradı.

10.04.2025 15:51
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir sitede sokak köpeklerini besleyen bir kadın, beslediği köpekler markete giden 2 çocuğa saldırırken olaya seyirci kaldı. O anlar ise görenleri şok etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 çocuk evlerinden markete gitmek üzere çıktıkları sırada sitenin girişinde bir kadın tarafından beslenen köpeklerin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise köpeklerin çocuklara saldırdığı esnada kadının sadece olayı izlediği görüldü. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları sitenin çalışanları kurtardı. Site çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından her 2 çocuğun da bacağında ısırıklar olduğu tespit edildi.

"Çocuklarımızın can güvenliği yok"

Köpeklerin saldırıya uğrayan çocuğun annesi Semra Örücü, olay yerine geldiğinde çocuğunun ağlayarak yerde yattığını ifade ederek, "Çocuklar evde oturuyorlardı. Anne markete gideceğiz dediler. Bizde eşimle çay içiyorduk o esnada. Çocuklar gittikten 5 dakika sonra bir telefon geldi. Çocuğunu köpek ısırdı dediler. Parkın oraya geldik. Çocuğum yerde yatıyordu. Arkadaşı da dışarıda kalmıştı. Korkudan içeriye gelememiş çocuk. Biz gördük zaten şok olduk. Çocuğum yerde yatmış ağlıyordu. Burada köpekleri besleme olayı çok fazla oluyor. Besleyebilirler ama biz barınaklar var götürün orada besleyin fakat yapmıyorlar, dinlemiyorlar. Burada köpekler beslenmez. Çocuklarımızın canları tehlikede, bizim canımız tehlikede. Çocuklarımızı her sabah biz okula götürüp getiriyoruz. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Köpekleri besleyenler de lütfen beslemesin çocuklarımızın can güvenliği yok" açıklamasında bulundu.

"Kendi ısırıldığını bile hissetmemiş"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Semih Örücü ise, arkadaşıyla bakkala gittikleri sırada köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, "Kapıdan geçtik. Bir abla köpeklere yemek vermek için geliyordu. Köpekler de ablaya bir şey yapacağımızı zannetti. Sonra havlamaya başladılar. 3-4 tane köpek vardı. 2 tanesi ısırdı. Önce beni ısırdılar sonra arkadaşıma doğru koştular. O esnada onu da ısırmışlar. Kaşla göz arasında oldu. Nasıl ısırdığını bile anlamadım. Sonra burada biraz tartışma yaşandı. Etraftan görenler hemen yardım ettiler. Arkadaşım dışarda kaldı ona yardım edin dedim. Aldılar onu da içeriye. Ambulans geldi. Arkadaşım da benimle uğraştı. Kendi ısırıldığını bile hissetmemiş. Eve gidince hissetmiş. Hastanedeyken pansuman yaptırdım. Sonra arkadaşım 'beni de köpek ısırdı' dedi. Korkuyoruz bu olaydan sonra okula giderken. Psikolojimiz bozuldu gibi bir şey oldu. Benim tek bir isteğim var; o da köpeklerin toplatılması" diye konuştu.

"Okula bile zor gidiyoruz"

O anki korkuyla köpeklerin kendisini ısırdığını hissetmediğini aktaran Nurettin Efe Gürbüz ise, "Okula giderken korkuyorum. Çok köpek oluyor. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Tek isteğim bu. Biz oyun oynamak için bile dışarı çıkamıyoruz. Evde kalıyoruz. Okula bile zor gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hayvanseverlik sadece yemlemek ile olmuyor"

Site görevlisi Abdulhakim Ulu ise başıboş sokak köpeklerinin büyük bir sorun olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 12 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Burada günde 5-6 kez saldırı oluyor köpekler tarafından. Isırmasalar bile hücum ediyorlar. İnsanlar kendini korumaya çalışıyor. Herkes elinde değnekle geziyor. Hayvanseverlik sadece yemlemek ile olmuyor" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklar Sokak Köpeklerinin Saldısına Uğradı - Son Dakika

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