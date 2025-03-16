Çocuklardan Dondurma Çaldılar, Sonra Özdür Dilediler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir grup çocuk, cami altında bulunan marketten 20 dondurma çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, çocukların dondurmaların parasını ödedikleri öğrenildi.

Olay, Serdar Mahallesi'nde bulunan Seka Merkez Cami'nin altındaki markette meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine göre, çocuklar önce marketin önüne gelip çevreyi kontrol etti. Ardından içlerinden biri gözcülük yaparken, diğer üçü demir parmaklıkların arasından uzanarak toplam 20 dondurma çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının ardından çocuklar, birkaç gün sonra markete geri dönerek özür diledi. Aldıkları dondurmaların parasını ödeyen çocuklar, market sahibiyle uzlaşarak olayı tatlıya bağladı. - KOCAELİ