Çoğu hayranı bilmiyor! İsmail Hacıoğlu\'nun babası, kendisinden daha ünlü

Son olarak 'Sen Ağlama İstanbul' isimli diziyle ekrana gelen İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla dikkat çekiyor. İlk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever ile yapan Hacıoğlu, boşandıktan bir yıl sonra Duygu Kumarki ile nikâh masasına oturdu.Ancak çiftin evliliği, 2020 yılında son buldu. Bu evliliğinden "Yemin" isminde bir kızı olan Hacıoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

ÇOĞU HAYRANI BİLMİYOR

Sen Ağlama İstanbul dizisinde "Kubat" karakteriyle izleyicinin karşısına geçen İsmail Hacıoğlu hakkında ortaya çıkan ve çok az kişinin bildiği gerçek duyanları şaşırtıyor. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hacıoğlu, Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğludur. Bulgar Mehmet olarak tanınan Mehmet Hacıoğlu'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Babası bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsmail Hacıoğlu'nun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.