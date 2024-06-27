Çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada - Son Dakika
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Çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada

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Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, binanın çökmesi anı ve yaşanan panik yer alıyor. Vatandaş, binanın kendi kendine 3 dakikada çöktüğünü belirtirken, şükür ki can kaybı olmadığını söyledi.

27.06.2024 09:41
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Çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Binanın çökmesinin ardından cep telefonu ile görüntü çeken apartman sakini, "Oturduğum binanın haline bakın, 3 dakikada çöktü" dedi.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta sabaha karşı çöken binadan kurtulan bir vatandaş, o anları kameraya kaydetti. Binanın çökmesinin hemen ardından kaydedilen görüntülerde apartman sakini, "Evim çöktü. Komple bina çöktü. Şu an bina çatırdıyordu çıktık dışarı çöktü bina. Benim oturduğum binanı haline bakın. Bina kendi kendine 3 dakikada çöktü. Gece kalktık boşalttık Allah'tan. Çok şükür can kaybı yok. Kimse yok içinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çöken binadan kurtulan vatandaşların paniği kamerada - Son Dakika

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