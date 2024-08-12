Çökme Riskli Bina Nedeniyle Durdurulan Tramvay Seferleri İBB Tarafından Son Durağa Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çökme Riskli Bina Nedeniyle Durdurulan Tramvay Seferleri İBB Tarafından Son Durağa Alındı

Güngören'de çökme riski nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, tramvayın son durağının çökme riski olan binanın önü olması tepki topladı. Vatandaşlar, 'Eğer bina çökecekse neden son durak burası' diyerek duruma tepki gösterdi.

12.08.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çökme riskli bina nedeniyle durdurulan tramvay seferlerinde İBB, tramvayı bina önünde son durak yaptı

İBB, tramvayın son durağını çökme riskli binanın önü yaptı

Çökme riski bulunan bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Güngören'de çökme riski nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, tramvayın son durağının çökme riski olan binanın önü olması tepki topladı. Vatandaşlar, "Eğer bina çökecekse neden son durak burası" diyerek duruma tepki gösterdi.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Soğanlı Tramvay durağının hemen arkasında bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkılması planlanan binadaki çökme riskine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattındaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferleri durdurdu

Sosyal medya hesabından duyurdu

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Çökme nedeniyle tramvay seferlerinin Soğanlı - Bağcılar arasında yapılmayacağını açıklamasının ardından T1 hattındaki bir tramvayın ise çökme riski olan binanın önünde beklediği görüldü. Yol üzerinde ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve araçların da güzergahı kullandıkları, vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi çökme riski bulunan binanın önünden geçtikleri görülüyor.

Yapılamayan tramvay seferleri nedeniyle bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Durdurulan tramvay seferi nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Mehmet Kılıçköy, " Ben şimdi mağdur oldum. Geliyor binanın önünde duruyor. Yıkılırsa onun da üzerine yıkılacak. Bu geçseydi çoktan geçmiş gidecekti. Şimdi yürümek zorunda kaldım. Ben neden 2 defa yol parası vereyim. Tramvaya müsaade etmiyor ama arabaların hepsi buradan geçiyor. Allah muhafaza eğer yıkılırsa arabaların üzerine yıkılmaz mı" dedi.

Abdullah Sağlam, " Yol bozuk tramvay ondan dolayı gitmiyor diyorlar. 1,5 saattir burada bekliyoruz. Kalp hastası olan var, düşen var. Ben kendim de hastayım" şeklinde konuştu.

Öte yandan çökme riski bulunan bina ve seferleri durdurulan tramvay hattı havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çökme Riskli Bina Nedeniyle Durdurulan Tramvay Seferleri İBB Tarafından Son Durağa Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çökme Riskli Bina Nedeniyle Durdurulan Tramvay Seferleri İBB Tarafından Son Durağa Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement