Konya\'nın Beyşehir ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine 5 kamyon ve 3 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde "çöp ev" ihbarı üzerine 4 katlı bir apartmana gelen belediye ekipleri, binanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 traktör römorku dolusu çöp ve biriktirilen atık malzeme çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi Şehit Hakan Gökçe Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmandan çevrede yaşayan komşuların rahatsız edici kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir Belediyesi ekipleri adrese geldi. Polis ve zabıta ekiplerinin de önlem aldığı evin önünde belediye görevlilerini evinin dış kapısını kilitleyerek içeri almayan ve tepki gösteren daire sahibi kadın K.Ö.'nün polis merkezine giderek evine baskın yapıldığı şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Belediye ekiplerinin "çöp ev" olduğu iddia edilen adreste daha önce de temizlik çalışması yaptığı ortaya çıkarken, daireye giremeyen ekipler binanın bahçesinde temizlik çalışması başlattı. Bahçede biriktirilen malzemeler ve çöpler belediyenin temizlik ekipleri tarafından bahçe dışına çıkarılıp toplanırken, adrese gelen kepçe ile kamyonlara yüklendi. Yürütülen çalışma sonrası evin bahçesinden 5 kamyon ve 3 traktör römorku dolusu çöp ve atık malzemenin evsel atık merkezine nakledildiği öğrenildi. - KONYA