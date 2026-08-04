Çöp Evdeki Hemşirenin Tahliyesi İstendi - Son Dakika
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Çöp Evdeki Hemşirenin Tahliyesi İstendi

Çöp Evdeki Hemşirenin Tahliyesi İstendi
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Serdivan'da bir hemşirenin dairesi çöp eve döndü, hukuki süreç başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kiraladığı daireyi çöp eve dönüştüren ve çöpler arasında tıbbi atık, hastane malzemeleri gibi malzemeler tespit edilen acil servis hemşiresi H.Ç.'nin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisi'nde görev yapan hemşire H.Ç.'nin kaldığı daireden çevreye kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu bina yönetimi ve ev sahibine bildirdi. Ev sahibinin uyarılarına rağmen H.Ç.'nin konuyla alakalı aksiyon almaması ile olay yargıya taşındı. Mahkemenin kararı doğrultusunda bilirkişi tarafından dairede incelemeler yapıldı. Kötü koku nedeniyle maske kullanılarak girilen evdeki odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü. İnceleme esnasında ev içerisinde çok sayıda naylon poşet, tıbbi poşetler sargı bezleri gibi ürünlerin bulunduğu ve çeşitli noktalarda çöplerin tavana ulaştığı belirlendi. Mahkemeye sunulan raporun ardından, kiracı H.Ç.'nin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp Evdeki Hemşirenin Tahliyesi İstendi - Son Dakika

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