Çöp Kamyonu Kadın Yaya\'ya Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Çöp kamyonunun iki çocuk annesini hayattan kopardığı kaza kamerada

63 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, kamyon şoförü serbest kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıktığı kazada, kamyon sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kontrolündeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yaya Solmaz Nalbantoğlu ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Nalbantoğlu, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Nalbantoğlu bugün öğle namazına müteakip Sapanca Hacımercan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, iki çocuk annesini hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çöp kamyonunun sokak üzerinde yürüyen kadını ezdiği anlar yer aldı.