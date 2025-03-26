Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu sokak köpeğini ezdi. Talihsiz köpek ölürken, o anları güvenlik kamerası kaydetti.

ÇÖP KAMYONU, SOKAK KÖPEĞİNİ EZDİ

Olay, Sasalı Mahallesinde dün meydana geldi. Belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokak köpeğini ezdi. Köpek ölürken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oturan köpeğe doğru çöp kamyonunun hareket ederek altına aldığı, ardından da şoförün durmadan yoluna devem ettiği anlar yer aldı.

ŞOFÖR AÇIĞA ALINDI

Çiğli Belediyesi, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve şoförün açığa alındığını duyurdu