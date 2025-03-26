Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü - Son Dakika
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Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü

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İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir çöp kamyonunun, sokakta otururken ezdiği köpek öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

26.03.2025 18:22
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İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu sokak köpeğini ezdi. Talihsiz köpek ölürken, o anları güvenlik kamerası kaydetti.

ÇÖP KAMYONU, SOKAK KÖPEĞİNİ EZDİ

Olay, Sasalı Mahallesinde dün meydana geldi. Belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokak köpeğini ezdi. Köpek ölürken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oturan köpeğe doğru çöp kamyonunun hareket ederek altına aldığı, ardından da şoförün durmadan yoluna devem ettiği anlar yer aldı.

Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü

ŞOFÖR AÇIĞA ALINDI

Çiğli Belediyesi, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve şoförün açığa alındığını duyurdu

Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çöp kamyonunun altında kalan sokak köpeği öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yıldıray yanık:
    Hadi görmediniz, bari oradan kaldırsanıza vicdansızlar, kaçıp gidiyorlar, çöp kamyonunun şöförlerini özellikle seçiptemi alıyorlar 6 0 Yanıtla
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