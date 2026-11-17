COP31 Zirvesi'nde devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliği için geniş çaplı önlemler alındı. Bomba arama uzmanları, dedektör köpekleri ve KBRN keşif ekipleri, zirve öncesinde ve süresince 50 bine yakın araçta ve 50 otelde arama gerçekleştirdi. Güvenlik çalışmalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birim de görev alarak bölgede adeta kuş uçurtmadı.

COP31 Zirvesi kapsamında güvenlik güçleri, zirvenin sorunsuz geçmesi için yoğun mesai harcadı. Özellikle bomba imha ve arama uzmanları, dedektör köpekleri ve KBRN keşif ekipleri, gerçekleştirilen güvenlik çalışmalarında önemli rol üstlendi.

Zirve öncesinde ve süresince yaklaşık 50 bin araç ve 50 otelde kapsamlı arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, muhtemel risklere karşı en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmamak için titizlikle çalıştı.

Bursa polisi de güvenlikte görev aldı

Güvenlik organizasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birim de görev üstlendi. Farklı uzmanlık alanlarından ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak zirve boyunca adeta kuş uçurtmadı.