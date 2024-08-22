Çorlu'da Beton Kanalizasyon Kapağına Çarpan Otomobil Maddi Hasarla Atlatıldı - Son Dakika
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Çorlu'da Beton Kanalizasyon Kapağına Çarpan Otomobil Maddi Hasarla Atlatıldı

Çorlu\'da Beton Kanalizasyon Kapağına Çarpan Otomobil Maddi Hasarla Atlatıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin beton kanalizasyon kapağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Alkollü sürücü, yol çalışmalarının devam ettiği yolda uyarı levhası olmayışına tepki gösterdi.

22.08.2024 20:36
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin beton kanalizasyon kapağına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Aracın alkollü sürücüsü, çalışmaların devam ettiği yolda uyarı levhası olmayışına tepki gösterdi.

Çobançeşme Mahallesi İsmetapaşa Bulvarı'nda çalışmaları devam eden toprak yolda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Cumhuriyet Parkı yönüne seyreden Y.Ç. idaresindeki 59 AT 887 plakalı otomobil, beton kanalizasyon kapağına çarptı.

Sürücü Y.Ç. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Polisi ekibi, sürücü ve araç kontrolünde bulundu. Alkol muayenesi yapılan sürücü Y.Ç.'nin yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Kaza noktasını gazeteciye gösteren sürücü Y.Ç., "Burada yol çalışması var fakat 'Burada yol çalışması vardır' diye herhangi bir işaretleme de yok levha da yok" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Beton Kanalizasyon Kapağına Çarpan Otomobil Maddi Hasarla Atlatıldı - Son Dakika

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