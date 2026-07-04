Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorlu\'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı
04.07.2026 00:56
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'ndaki GAZDAŞ Trakya'nın doğal gaz hizmeti sunduğu 6 katlı bir apartmanın 6. katında yaşandı. Patlamanın ardından çevrede büyük panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Patlama sırasında 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle dairede büyük çapta hasar oluşurken, binanın dış cephesi de zarar gördü. Polis, itfaiye ve ilgili kurum ekiplerinin patlamanın kesin nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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