Çorlu\'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

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Tekirdağ Çorlu'da babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Celal Atik Sokak üzeri Aysel/Abdullah Öğücü Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Ö.T.K. (17) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.T.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ