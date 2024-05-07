Çorlu'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika
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Çorlu'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Çorlu\'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Tekirdağ Çorlu'da 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, babasının izni olmadan aldığı arabayla kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

07.05.2024 14:48
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Tekirdağ Çorlu'da babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Celal Atik Sokak üzeri Aysel/Abdullah Öğücü Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Ö.T.K. (17) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.T.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı - Son Dakika

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