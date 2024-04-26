Çorlu'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı - Son Dakika
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Çorlu'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı, diğer sürücü ise alkollü çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

26.04.2024 19:13  Güncelleme: 19:28
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Çorlu'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü ise alkollü çıktı.

Kaza, D 100 karayolu üzeri (Çevre yolu) yeni otogar mevkiinde meydana geldi. Ergene Marmaracık istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki Bulgaristan uyruklu plakalı otomobil ile S.T. kullandığı 59 AHL 222 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlere çarpan araç metrelerce sürüklendi. Motoru yerinden çıkan, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.T. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan yabancı plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayı görüp yardıma koştuklarını ifade eden Ergene Belediyesi'nde bir görevli bir çalışan, "Seyir halindeydik, kazaya denk geldik. Hemen ambulans ekiplerini arayarak yardım istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı - Son Dakika

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