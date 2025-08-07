Çorlu\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 299 bin 200 adet boş ve dolu makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde belirlenen 2 ikamet ve 1 iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda toplam 299 bin 200 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ