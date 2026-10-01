Çorlu\'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyor

Çorlu'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde motosiklet ile kamyon çarpıştı; 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti. Olay yerinden aracıyla uzaklaşan kamyon sürücüsünün bulunması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.
Kaza, Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Sarp Karaca'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletten savrulan Karaca ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla ayrıldığı tespit edildi. Karaca'nın cenazesi yapılan inceleme sonrası Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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