Çorlu'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu\'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde motosiklet ile kamyon çarpıştı; 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti. Olay yerinden aracıyla uzaklaşan kamyon sürücüsünün bulunması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonla çarpışan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Sarp Karaca'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletten savrulan Karaca ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsünün olay yerinden aracıyla ayrıldığı tespit edildi. Karaca'nın cenazesi yapılan inceleme sonrası Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaJandarmaTekirdağGüvenlikGüncelPolisÇorluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:55:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da motosikletle kamyon çarpıştı, 17 yaşındaki motosikletli öldü, şoför aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei