Çorlu'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Çorlu\'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen operasyonda esrar, kokain, ruhsatsız tabancalar ve 910 bin TL ele geçirildi.

02.05.2025 11:39
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Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen narkotik operasyonunda esrar, kokain, ruhsatsız tabancalar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde 3 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 873,43 gram esrar, 320 gram kokain, 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 67 adet tabanca fişeği, 1 adet press makinesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 910 bin TL değerinde para, döviz ve altın da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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