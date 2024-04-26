Çorlu'da Otomobil Kazası: Yaralı Sürücü Alkollü Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorlu'da Otomobil Kazası: Yaralı Sürücü Alkollü Çıktı

Çorlu\'da Otomobil Kazası: Yaralı Sürücü Alkollü Çıktı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen otomobil kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Diğer sürücü ise alkollü çıktı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

26.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü ise alkollü çıktı.

Kaza, D 100 karayolu üzeri (Çevre yolu) yeni otogar mevkiinde meydana geldi. Ergene Marmaracık istikametine seyreden S.Ö. idaresindeki Bulgaristan uyruklu plakalı otomobil ile S.T. kullandığı Tofaş marka 59 AHL 222 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlere çarpan araç metrelerce sürüklendi. Motoru yerinden çıkan, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü S.T. yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan yabancı plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö.'nün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayı görüp yardıma koştuklarını ifade eden Ergene Belediyesi'nde bir görevli bir çalışan, "Seyir halindeydik, kazaya denk geldik. Hemen ambulans ekiplerini arayarak yardım istedik" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İnceleme, Çorlu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Otomobil Kazası: Yaralı Sürücü Alkollü Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da Otomobil Kazası: Yaralı Sürücü Alkollü Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement