Çorlu'da şehit polis Erkan Tütüncüler'in acı haberi Bafra'ya ulaştı - Son Dakika
17.05.2026 18:48
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı; çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncüler'in bir çocuğunu Van depreminde kaybettiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Erkan Tütüncüler'in (43) acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Emenli Mahallesi'nde yaşayan annesi Efdade Tütüncüler'e, acı haber Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt tarafından verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Erkan Tütüncüler'in çocuklarından birinin Van depreminde hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Yaşanan olay Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şehit Tütüncüler için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

