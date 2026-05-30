Çorlu'da SUV Araç Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da SUV Araç Takla Attı

Çorlu\'da SUV Araç Takla Attı
30.05.2026 06:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu SUV araç takla attı; anne ve çocuk hafif yaralı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç, menfeze çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan anne ve çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne H.S. ile çocuğu A.A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çocuk, Çorlu, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da SUV Araç Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

01:25
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
01:16
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 06:41:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da SUV Araç Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.