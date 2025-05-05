Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çorlu'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

05.05.2025 20:14
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Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da beton mikseri ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri (Çorlu - Ergene yolu) Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Birol B. idaresindeki motosiklet ile kavşaktan Omurtak Caddesi'ne sapan Ö.C. yönetimindeki beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosiklette B.B. ve eşi Y.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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