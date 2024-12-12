Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak savurduğu yaya yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, Salih Omurtak Caddesi çarşı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Turgut E. idaresindeki otomobil, yola kontrolsüzce çıktığı iddia edilen yaya Fevzi A.'ya çarptı. Çarpma sonrası takla atan yaya yaralandı.
Fevzi A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Yaya Kazası: Otomobil Çarptı - Son Dakika
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