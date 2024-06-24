Çorum Alaca\'da Depo Yangını Söndürüldü

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Çorum'un Alaca ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Aslan'a ait depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda bulunan ev eşyalarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM