Çorum Alaca'da evin ardiyesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin ardiye kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin ardiye kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin yanındaki ardiyede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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