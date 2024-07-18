Çorum Alaca'da İki Aile Arasında Çıkan Kavga Yeniden Alevlendi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da İki Aile Arasında Çıkan Kavga Yeniden Alevlendi, 3 Kişi Yaralandı

Çorum Alaca\'da İki Aile Arasında Çıkan Kavga Yeniden Alevlendi, 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga tekrar alevlenerek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. İlk kavgada 5 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından hastane bahçesinde güvenlik önlemleri alındı.

18.07.2024 15:34
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Çorum'un Alaca ilçesinde, önceki gün alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavga tekrar alevlenince bu kez de 3 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün Günhan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edilmişti. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ile Abdülbaki D. ve Hüseyin D. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki aile arasındaki husumet devam ederken buz kez Beşiktepe ve İsahacı köyü yolunda karşılaşan aileler arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek yine kavgaya dönüştü. Demir çubuklar ile tahta sopalarında kullanıldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavgada aynı aileden Abdülbaki, Abik ve Meryem D. yaralandı.

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavganın ardından husumetli aileler yaralılar kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde toplanırken, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri husumetli ailelerin kavgasının hastane bahçesinde de devam etmemesi için Alaca emniyet müdürlüğü ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldılar. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da İki Aile Arasında Çıkan Kavga Yeniden Alevlendi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da İki Aile Arasında Çıkan Kavga Yeniden Alevlendi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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