Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: Yaralı Yok - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: Yaralı Yok

Çorum Alaca\'da Otomobil Takla Attı: Yaralı Yok

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yolcuları yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda aile fertleri taburcu edilirken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ve yolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza ilçeye bağlı Eskiyapar köyü ykınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Ankara istikametine seyir halinde olan İsa K. yönetimindeki 60 ABV 056 plakalı oatomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak tarlaya devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü İsa K.(44), B. N. K. (5), M. K. (14) ve anne N. K. (41) kazada almadan kurtuldu. Kaza gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan aileyi 112 ekipleri kontrol amaçlı Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda aile fertleri taburcu edilirken devrilen araçları ise çekici yardımıyla olay yerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Otomobil Takla Attı: Yaralı Yok - Son Dakika

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