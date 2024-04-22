Çorum Alaca\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, park halindeki otomobil yandı. Alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Yozgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B. Vural'a ait 19 LE 754 plakalı hususi otomobilde park halinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek Otomobilin tamamını saran yangını gören vatandaşları polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç söndürülürken soğutma çalışmalarından önce araca ait LPG tüpü ve akü bağlantısı kesildi.

Yanan otomobile ait LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM