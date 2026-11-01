Çorum Alaca'da tandır ve depoyu saran yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Çorum Alaca'da tandır ve depoyu saran yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü

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Çorum'un Alaca ilçesinde Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak'ta tandır ve depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında tandır ve depo kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında tandır ve depoda hasar meydana geldi.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Orhun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Maaşlı'ya ait tandır ve depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında depo ve tandır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Çorum Alaca3. SayfaİncelemeİtfaiyeGüncelAlacaÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da tandır ve depoyu saran yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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