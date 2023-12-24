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Çorum Alaca'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye gitmeyi istemedi.

Çorum Alaca\'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı
24.12.2023 - 17:39,
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul A. yönetimindeki 19 LD 197 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında kendisini bekleyen arkadaşını almak için durunca, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 34 YA 9417 plakalı başka bir araç arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından, hastaneye gitmeyi istemediler. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Güvenlik Kamerası, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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